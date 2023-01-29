詐欺犯罪修法一頁式圖卡(法務部提供)

去年發生詐欺集團「假徵才、真詐騙」，囚禁、凌虐被害人，造成3人死亡的慘案，引發社會關注。法務部29日表示，將提出《刑法》修正草案，加重詐團刑責，包括增訂加重剝奪行動自由罪，若剝奪被害人行動自由達7天以上，最重可處7年徒刑，若因此造成被害人死亡、重傷結果，最重可處無期徒刑。

法務部表示，詐團囚禁凌虐被害人，屬於嚴重戕害人權之犯罪，法務部長蔡清祥責令檢調機關秉持「強力瓦解、全面澈查、嚴查速辦、從重求刑」原則，全面積極查辦，據統計，去年6至12月查獲電信網路詐欺集團計有1043件、9537人，比去年同期查獲率增加45.8％；另電信網路詐欺涉及私行拘禁案件，截至今年1月28日止，查獲110件、被告421人、羈押128人，查扣不法所得台幣2443萬餘元。

但因詐團囚禁凌虐被害人案頻傳，危害社會治安危害甚鉅，法務部長蔡清祥決定修法加重刑責，除多次開會研議，並由檢察司廣為蒐集相關案例之犯罪型態、參考外國立法例，且邀集學者、專家及檢察機關代表等研商，擬具《刑法》第302條之1、第339條之4、第339條之5修正草案，將儘速陳報行政院審查。

法務部表示，這次修法的重點包括，增訂加重剝奪行動自由罪，「對於意圖實施其他犯罪、三人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上或對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人等情形」，提高刑度，最重可處7年有期徒刑。另對於剝奪行動自由過程造成被害人死亡、重傷害之加重結果犯，加重刑責，最重可處無期徒刑。

此外，修法將增訂加重詐欺類型，對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由，並增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑。

另法務部指出，為杜絕震驚社會的國人被騙至柬埔寨遭囚凌虐等犯罪，法務部主動先前已提出《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案，就招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官等亂象，增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，該修正草案已經行政院院會審查通過，去年12月16日已函請立法院審議。