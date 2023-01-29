高雄YouBike2.0穿梭在大街小巷，據統計，去年運量突破1143萬人次使用，相較前年約917萬人次，年運量成長率突破24.7％。高市交通局說，隨著YouBike租賃站及車輛數量的擴增，新導入的電動輔助自行車也讓轉乘距離更長、更輕鬆。

高市交通局於2022年11月完成高雄YouBike2.0建置達1200處租賃站目標，啟用至今已突破2500萬人次使用，使用人次節節攀升，每月使用人次由營運初期45萬人次大幅成長278％至125萬人次，而2022年全年運量超過1143萬人次，相較2021年運量成長率突破24.7％。

高雄YouBike 2.0升級計畫，高市府再加碼投入540輛YouBike2.0及500輛2.0E電動輔助自行車車輛，預計今年度上半年高雄市公共自行車輛將達1萬輛，去年剛啟用的電動輔助YouBike 2.0E也提供民眾更省力的騎乘體驗，啟用2個月來累計騎乘已突破10萬人次，單日周轉率最高15次，廣受市民歡迎。

交通局表示，隨著YouBike租賃站及車輛數量的擴增，騎乘YouBike通勤通學及暢遊高雄越來越方便，新導入的YouBike 2.0E電動輔助自行車也讓轉乘距離更長、更輕鬆。

為持續鼓勵民眾使用高雄YouBike2.0，除使用一卡通享雙向轉乘公共運輸的優惠，及使用MeNGo定期票享前30分鐘免費，交通局也宣布學生優惠延長至今年底止。