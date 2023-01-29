民眾在醫院、診所看病愈來愈愛以刷卡取代現金！金管會指出，據聯卡中心的「民眾在醫院及診所使用信用卡之消費樣態大數據分析」顯示，疫情逐漸解封後，2022年前十月民眾在醫院、診所使用信用卡的簽帳金額已成長至533萬筆，創近五年新高，預估全年度可達652萬筆，而金額亦可成長至500億元。

據報告顯示，疫情爆發前，2019年度民眾在醫院及診所使用信用卡簽帳筆數為507萬筆、金額為新台幣490億元。2020年與2021年全球與我國疫情較為嚴峻期間，簽帳筆數增加至515萬筆，簽帳金額則下滑至432億元。

報告表示，我國醫療體系大致可分類為醫院及診所，以2018年至2022年10月醫院與診所之信用卡簽帳筆數(金額)之占比進行比較，筆數部分，醫院占整體份額達八成以上，而診所占比則不到兩成。在金額部分，診所接受信用卡支付的簽帳金額占比從2018年起占整體份額的25％，到2022年已成長至34％，而醫院的簽帳金額占比則呈現下降趨勢。

進一步分析，診所可以受理信用卡支付之交易多為「醫美、健檢、牙科與眼科」等自費項目較高的交易類別，多數一般診所的掛號及醫療費用則並未接受信用卡付款，仍以使用現金支付為大宗；而醫院由於看病者眾及作業需求，近年來陸續支援多種信用卡支付方式，故受理信用卡的比率相對較診所高。

另細究醫院與診所之單筆簽帳金額，以及各金額區間簽帳筆數占比後可知，民眾在醫院的信用卡單筆簽帳金額逐年下滑(從2018年的9,575元一路走低至2022年的6,016元)，但小額支付筆數占比逐年提高(單筆消費500元以下的筆數占醫院整體簽帳筆數，從2018年的32.2％成長至111年的45％)，此消費樣態或可看出民眾在醫院使用信用卡支付小額費用(如掛號費)之比例已逐漸提高。

另以持卡人性別及年齡分析，於醫院及診所刷卡支付之消費族群主要均以「女性」較多(醫院占比為6成；診所占比為7成)，消費年齡層方面，診所主要集中在「30歲至49歲間」，占比約6成，而醫院則是40歲以上年齡層占7成以上，可知診所的消費族群相較醫院更加年輕化。

為積極推動大數據應用，利用政府開放資料配合民間創意整合運用，以提升政府施政效能，金管會自2015年起與周邊機構共同推動大數據資料開放及運用計畫。其中聯卡中心自2016年10月起建構「信用卡交易統計及分析資料」平臺，提供使用者以更多維度進行我國信用卡持卡人之消費樣態交叉分析。