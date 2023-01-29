有些人喝酒容易臉紅，有些人則面不改色，國健署表示，喝酒臉紅是「警告色」，代表人體體內有酒精代謝不良的基因缺陷，台灣人近半(47%)人口缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），這類人比起一般人在喝酒後罹患食道癌、口腔癌、心臟病風的風險大增，尤其食道癌風險更高出14倍。國家衛生研究院也發現，ALDH2的變異會增加頭頸癌風險。

國健署指出，酒精在肝臟代謝需要透過兩個步驟，首先酒精經過乙醇去氫酶(ADH)代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶(ALDH2)代謝成無毒的乙酸。當身體缺乏ALDH2，會導致清除「乙醛」速度緩慢，造成血液中乙醛濃度升高。而乙醛業經WHO國際癌症研究署(IARC)列為一級致癌物。乙醛易引起頭痛、心悸、嘔吐、宿醉，並提高心血管疾病和失智症風險。

因此，喝酒臉紅的人代表缺乏ALDH2，無法清除酒精代謝後的毒性乙醛，而比一般喝酒的人，更易罹患食道癌、口腔癌、心臟病。

國健署更進一步指出，若喝酒會臉紅的人日喝2杯紅酒，罹患食道癌的機率是不喝酒的50倍，飲酒者常又通常伴隨著抽菸的行為，菸酒齊下會增加唾液中乙醛的濃度，也會使口腔癌風險也會大增。

國健署並指出，日韓研究發現，缺乏ALDH2者，罹患冠狀動脈心臟病與心肌梗塞的風險較高。因此，過去國外曾建議每天喝少量紅酒降低心血管疾病罹患率，但對於喝酒會臉紅的一半台灣人來說，並不適用。

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