台中28歲呂姓孕婦已懷孕36周，昨晚開車行經忠明南、明德街口時，疑身體不適閃神，追撞停等紅燈的市警3分局警車，造成警車追撞前1輛自小客，大家下車察看，警車尾幾乎被撞爛，肇事者為大腹便便的孕婦，嚇到趕緊送醫救護，所幸3輛車的人都無大礙。

警方指出，呂姓孕婦當時獨自駕車行經南區忠明南路、明德街口時，遇到侯姓女警駕駛警車在內側車道停等紅燈，呂姓孕婦駕車突然從後方猛力撞擊，造成警車追撞前方由74歲許姓男子駕駛的自小客車。

呂姓孕婦向警方說，她開車開到一半突然身體不舒服，正在尋找停車處休息，卻不知為何突然閃神，突然「碰」一聲，嚇一跳，驚覺已撞到警車。

因呂姓孕婦懷孕已36周，因車禍衝擊力道大，直喊胸悶，大家趕緊叫救護車協助送醫，所幸送醫檢查後無大礙，昨晚就出院返家，詳細肇事原因和責任警方將進一步釐清，至於就警車遭撞毀損部分，警方將向呂女求償。