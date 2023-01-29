根據國健署統計數據顯示，由於人們在春節期間生活型態改變，大吃大喝加上沒有規律運動，體重會增加1.5至2公斤。北市教育局指出，不少孩子過年時將注意力放在3C產品、捨棄戶外活動，建議家長趁全家團圓時帶著孩子一起運動，寒假期間更要培養持續、規律運動的習慣。

為提倡運動風氣，教育局推動「SH150＋計畫」，鼓勵學生在校增加戶外運動時間，促進學生肌肉、骨骼及身高等身體發展，並達到體重控制及視力保健。另訂有「台北市公私立中小學親山近水教育活動總實施計畫」，推動學生課間走出教室到戶外運動，鼓勵學生至環台北大縱走路線走走，不只親山近水、鍛鍊體魄，也促進親子關係。

除了在課間運動，教育局也鼓勵小朋友在寒假維持運動習慣，根據美國運動醫學會發布的運動處方指引建議，兒童運動應包含每天60分鐘以上之中強度到高強度運動，中等強度運動指的是有點喘、呼吸心跳加快、輕微流汗，但是仍然可以講話的情況。

教育局續表示，孩子一周至少要有3次劇烈運動、阻力訓練及骨骼承重運動阻力訓練，比如遊樂場所的遊樂器材玩耍、爬樹、拔河；骨骼承重運動則是跑步、跳繩、籃球、網球、跳房子等。

教育局表示，希望孩子在寒假期間除有持續、規律性的運動外，也要注重均衡的飲食與衛生，同時減少使用3C產品使用。