今天是大年初八，也是春節連續10天假期最後一天，由於不少返鄉民眾已於前幾天陸續北返，蘇花路廊今上午南北雙向行車順暢，不過公路總局預估午後將出現最後一波北上車潮，車多狀況恐至晚間才會紓解，整日車流量約8600輛次。

蘇花路廊自大年初五起陸續湧現北返車潮，車多壅塞窘況一度至隔日凌晨才緩解，由於已有許多返鄉、出遊民眾提前北上，蘇花路廊今南北向均順暢。

公路總局截至今上午10時統計，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量1533輛，北上花蓮往宜蘭方向為2083輛；旅行時間部分，上午10時蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改約為74分，崇德至蘇澳經蘇花改路段北上間約75分。不過今整體仍以北返車流為主，預估北上方向車流量尚餘6600輛，車多時段為14時至19時。

警方表示，花蓮秀林崇德管制站前上午行車順暢，由於台9線新城段到崇德管制站北上車道為兩線道，過了管制站將縮減成單線道，「漏斗狀」的縮道方式較易塞車，如發現該處出現回堵情況，將啟動管制措施，呼籲用路人遵守交管。