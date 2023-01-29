惹錯人！北聯幫副幫主開速食店 白目男嗆「你大尾了」遭痛毆 (李文正翻攝)

北市北投區中和街一名葉姓男子，多次到林男經營的速食店叫囂，28日上午林男為了幫顧店的胞妹出頭，在馬路上與對方理論，葉仍持續嗆聲，林男一時氣憤，揮拳毆打葉男的左眼，並趁葉男倒地時痛毆，雙方互提傷害、恐嚇等告訴，警方依法偵辦。

動手打人的50歲的林男是北聯幫副幫主，綽號「金剛」，曾涉及暴力討債、恐嚇工地等案件，10幾年前被警方逮捕捕，近來在北投地方相當活躍，去年參選里長，得票1000多票落選，不料，58歲葉男竟在太歲頭上動土，跑到他在中和街投資的速食店嗆聲「你大尾了！」

葉男不但嗆聲，甚至辱罵三字經，林男因顧店的妹妹不堪其擾，28日上午11時出門回應，希望他不要再來亂，但葉男並未因此收手，兩人站在路中口角，林男直接揮拳，將葉男推倒在地，並趁倒地時多打兩拳，葉男左眼、手部擦挫傷。

事後，葉男提出傷害告訴，而林女則提告恐嚇罪，雙方互控，警方依法受理報案，並呼籲，針對街頭暴力及公共場所相互鬥毆等治安事件警方絕對強力執法，更不允許持武器刀械等行為在鬥毆現場。

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