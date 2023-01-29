28日網路平台「社會事新聞影音」上傳一段影片，內容為高雄市鳳山台糖花市出現一名攤販，施法流傳已久的「茅山術」，據說新春看到茅山術有「扭轉乾坤」的含意，畫面中攤販將奄奄一息的鱷龜蓋上塑膠箱，嘴裡念念有詞並點香燒符，想把鱷龜變大隻且具有療效。鳳山分局前往花市未見此間攤販，透過影片內容也未發現虐待動物或使民眾付錢的行為，將會另行查證違法事宜。

台灣經常看見茅山術的攤販現身，大多攤販利用蛇或雞來施法，沒想到這次出現在鳳山台糖花市得茅山術攤販，祭出過年期間限定的鱷龜，並對奄奄一息的鱷龜施以法術，想把鱷龜變大隻，且具有多種療效，吸引民眾前往觀看。

畫面中攤販「小林老師」先將鱷龜反攤，此時鱷龜已經奄奄一息，隨後攤販將塑膠箱蓋上鱷龜並鋪上紅布，嘴裡還邊解釋「這隻叫做財神龜，等等財神龜若變大以後，摸摸牠的背或尾巴，就會財運順利，連小孩不乖的，摸一摸財神龜都會變非常好」，簡直是治百病的一隻鱷龜，隨後便點香燒符施法。

鳳山分局看見此影片後，前往花市調查，發現攤販已不見蹤影，透過影片也未發現虐待動物或騙取民眾錢財的行為，因此鳳山分局將另外派員前往查證，釐清攤販是否有違法嫌疑；鳳山分局也呼籲民眾逛市集若看到相關情形，切勿輕易相信，以免遭詐。