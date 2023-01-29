大陸春節購房市場平淡，加上部分城市網簽系統暫停，導致北京、廣州、深圳等城市成交數「掛零」，今年春節假期重點15城新房成交386套，較去年春節下降58.4％。二線城市則因返鄉置業的購房者開始增加，多城成交數量上升。

中國網報導，諸葛找房數據研究中心監測數據顯示，分城市來看，一線城市深圳、廣州、北京均零成交，僅有上海一城成交16套，較去年春節下降96.8％。

二線城市中，大連、南寧、青島、濟南、揚州成交情況好於去年春節，其中南寧作為廣西的省會城市，也受到回鄉置業的帶動，成交120套，顯著高於去年同期；大連漲幅位居第二，春節假期成交13套，較去年春節上漲225％；青島春節期間成交34套，較去年春節上漲54.5％。

濟南、揚州也均有良好表現，分別成交62和23套，打破了去年春節的零成交。春節返鄉置業的購房者開始增加，不僅是三、四線城市，像南寧、濟南這樣的省會城市返鄉置業需求也有所增加，在疫情影響消退後，一些置業的購房者將目標瞄準了家鄉的省會。

諸葛找房數據研究中心表示，從春節期間的成交情況來看，在購房淡季以及出遊人數激增的干擾下，尚未展現出明顯的回溫跡象，不過在疫情防控全面放開，感染群體陸續康復，加之今年政策環境預計將會延續寬鬆態勢，前幾年積壓的購房需求有望陸續釋放。隨著經濟復甦步伐加快，各行各業迎來利好，居民收入預期提升，2023年樓市回穩值得期待。