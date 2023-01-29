據央視引述江西上饒市公安局最新通報，在28日12時25分左右，鉛山縣公安局接到民眾電話報警稱，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體。接報後公安機關派員至現場勘查，發現死者衣著與去年10月14日上饒市鉛山縣私立致遠中學學生胡鑫宇失蹤時衣著一致。隨後在29日由公安機關經對死者進行DNA檢驗，確定是失聯達106天的胡鑫宇。

此外，現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。同時，公安機關已邀請國內權威刑事技術專家到現場參與勘驗。調查、檢驗工作正在緊張進行中。有關情況將及時向社會公佈。

據大陸媒體稍早報導，去年10月14日，胡鑫宇在致遠中學的校內離奇失蹤，引發社會廣返關注，當地警方、民間救援隊、校方、家屬都參與搜尋，但一直沒有線索。今年1月7日，江西省上饒公安通報，接到報警後展開調查搜尋工作，未發現胡鑫宇在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據。

而在發現遺體之後，胡鑫宇家屬與警方就最新情況進行會見。警方就掌握情況與家屬交流超過兩個小時。據媒體報導，在這次會面中，針對網路流傳的胡鑫宇失蹤的眾多猜測，包含胡鑫宇消失與其所在學校老師有關，更傳言並被一輛SUV帶出學校等說法，警方一一排查，向家屬回應稱未發現有價值線索。

而對於家屬質疑學校監控影片被刪減的問題，警方回應，通過監控的設備生產商海康威視技術人員鑒定，表明未被刪減。但據《中國新聞週刊》引述接近海康威視方面的消息人士介紹，實際情況是，海康威視並未做出過監視影片是否被刪減的鑒定結論。

在各種陰謀論說法下，當地官員也曾在1月1日會議上明確向胡鑫宇家屬提及，「不可能有保護傘」，沒有人會為了這麼大的案子進行包庇，「哪怕是比這個更大的案子，該面對還是要面對的。」

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