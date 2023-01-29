太平山莊及翠峰湖區周邊仍有霧凇結霜美景，相較昨日有消融的現象，仍不減遊客上山賞雪的熱情。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

太平山莊及翠峰湖區周邊仍有霧凇結霜美景，相較昨日有消融的現象，仍不減遊客上山賞雪的熱情。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

來自淡水1家4口就排了2個小時才入園，直呼，「好像在國外喔！一切都值得了，真的很美」。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

太平山國家森林遊樂區今（29日）氣溫回升為零下負1度，太平山莊及翠峰湖區周邊仍有霧凇結霜美景，相較昨日有消融的現象，仍不減遊客上山賞雪的熱情，一早排隊入園車輛綿延約2公里，園區內連保育類黃喉貂也出來湊熱鬧，在樹上可愛模樣真是萌翻了！

今早園區工作人員在翠峰山屋下方的台灣山毛櫸步道入口處，看到一隻台灣特有亞種黃喉貂在結滿霧淞的樹上爬來爬去，超萌模樣讓人盡速拿起手機捕捉珍貴影像。

太平山遊樂區雖未下雪，仍吸引大批民眾上山，來自淡水1家4口就排了2個小時才入園，直呼，「好像在國外喔！一切都值得了，真的很美」；另蘇澳遊客說，因為小孩想看雪景，很幸運的只排了1個多小時，雖然沒有下雪，但沿路霧淞美景彷彿置身歐洲，真的很棒。

羅東林區管理處表示，清晨工作人員及太平山派出所聯合巡視，基於安全定於上午6時30分才開放遊客車輛入園，區內道路無結冰狀況，不需使用雪鍊，仍提醒民眾行駛車輛要注意慢行，行走於木棧道要注意濕滑，登山杖、止滑鞋及保暖衣物要備妥。

園方提醒民眾，基於旅遊安全，提醒要上山前，務必查詢機動管制措施內容，以及做好保暖的準備，小心行走；也提醒園區不分平假日，有「動態」總量車輛管制維持區內車輛數上限1000輛措施。