春節連假將結束，明天就是上班日，新北市交通局提醒，新北市境內調撥車道將於明（30）日起恢復運作，請用路人行經調撥車道路口時請依現場燈號指示通行。交通局並預估明天上班首日，車流量將較為增加，車行時間預計增加10至30分鐘，提醒用路人提早出門。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，春節連假期間，新北市境內調撥車道均暫時取消，配合明天上班日恢復運作，請用路人行經汐止大同路（大同路1段286巷至民權街）、永和中正橋、永福橋、永和路（中正路至光復街2巷）、永元路（得和路至永利路）、中和四維路（景新街至四維路23巷）與新店安康路（安康路2段158巷至安坑交流道）等調撥車道路段多加注意，請遵循現場燈號指示通行。

另因汐止區為新北市行政區人口增長數的第三名，人口成長連帶停車需求增加，交通局於伯爵街56巷及新台五路2段新增31格汽車停車格，並將康寧街的10格汽車格位一併自2月1日起採收費管理，以紓解停車需求。

而新店區大豐公園旁的中正382巷及38弄也新增規畫14格汽車格，將於2月1日起開放停車並採收費管理，收費時間為平日周一至週五上午7時至下午8時，每半小時10元。