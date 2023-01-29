全國上下引頸期盼英王查爾斯5月舉行的盛大加冕儀式，近期小道消息流出，當天國王將打破幾個世紀以來穿著王室服飾的傳統，改以軍服亮相，目的是要與時俱進，讓典禮反映21世紀的現代感。另外，關於哈利夫婦是否出席備受矚目，據悉查爾斯已遞出橄欖枝，就連超過一半的英國人民也希望能看到他們。
據《每日郵報》(Daily Mail Online)指出，查爾斯的加冕儀式預計比時任女王伊莉莎白二世的規模還小，為期三天整場卻是驚喜連連，看完保證目瞪口呆。內部一名高級助手表示，國王將著海軍制服登場，屏棄以往必備絲襪和馬褲，很大程度與呈現現代氛圍、消除沈悶有關，不過查爾斯還是很喜歡傳統服裝。
消息人士表示：「他們認為這會讓74歲的國王在2023年看起來太老氣。」當天查爾斯還將戴上傳說中鑲有444顆寶石的聖愛德華王冠（St. Edward's Crown），重達2.23公斤，此前曾因頭形大小問題，展開超高維安行動運送至秘密基地修改。
過去900年來，加冕禮場地都位於倫敦西敏寺，整場活動其實差別不大，除了賓客數大砍了6千多人，時長也從原本3小時縮減至1小時，該有的核心元素仍留下，如此簡潔有力，徹底將21世紀現代君主制發揮得淋漓盡致。
另外，王室內部人士指出，薩塞克斯公爵夫婦不太可能會和家人同框，一起出現在白金漢宮陽台上，儘管父親拉下臉邀請他們；民調顯示，18至34歲年輕族群中，有75%表示希望哈梅出席，在35至54歲的意見中，也獲得65%的支持率，整體來說，英國境內約有60%比例認為他們有權利並且值得受邀。
市調專家斯金納（Gideon Skinner）表示：「就算哈利和梅根不像以前受歡迎，但多數英國人仍認為他們應該被邀請，這表明有一絲和解希望。」
文章來源：King Charles's modernisation drive continues: Monarch is set to 'break with centuries of tradition by dropping traditional royal garb in favour of military dress' at his historic coronation
文章來源：More than half of Britons want Prince Harry to be invited to the King's Coronation while just 30 per cent say he should not, according to poll - which also says William is now the most popular royal
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