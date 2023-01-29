全國上下引頸期盼英王查爾斯5月舉行的盛大加冕儀式，近期小道消息流出，當天國王將打破幾個世紀以來穿著王室服飾的傳統，改以軍服亮相，目的是要與時俱進，讓典禮反映21世紀的現代感。另外，關於哈利夫婦是否出席備受矚目，據悉查爾斯已遞出橄欖枝，就連超過一半的英國人民也希望能看到他們。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)指出，查爾斯的加冕儀式預計比時任女王伊莉莎白二世的規模還小，為期三天整場卻是驚喜連連，看完保證目瞪口呆。內部一名高級助手表示，國王將著海軍制服登場，屏棄以往必備絲襪和馬褲，很大程度與呈現現代氛圍、消除沈悶有關，不過查爾斯還是很喜歡傳統服裝。

消息人士表示：「他們認為這會讓74歲的國王在2023年看起來太老氣。」當天查爾斯還將戴上傳說中鑲有444顆寶石的聖愛德華王冠（St. Edward's Crown），重達2.23公斤，此前曾因頭形大小問題，展開超高維安行動運送至秘密基地修改。

過去900年來，加冕禮場地都位於倫敦西敏寺，整場活動其實差別不大，除了賓客數大砍了6千多人，時長也從原本3小時縮減至1小時，該有的核心元素仍留下，如此簡潔有力，徹底將21世紀現代君主制發揮得淋漓盡致。

另外，王室內部人士指出，薩塞克斯公爵夫婦不太可能會和家人同框，一起出現在白金漢宮陽台上，儘管父親拉下臉邀請他們；民調顯示，18至34歲年輕族群中，有75%表示希望哈梅出席，在35至54歲的意見中，也獲得65%的支持率，整體來說，英國境內約有60%比例認為他們有權利並且值得受邀。

More than half of Britons want Prince Harry to be invited to the King's Coronation while just 30 per cent say he should not https://t.co/Y8M5Vv4RZp — Daily Mail Online (@MailOnline) January 28, 2023

市調專家斯金納（Gideon Skinner）表示：「就算哈利和梅根不像以前受歡迎，但多數英國人仍認為他們應該被邀請，這表明有一絲和解希望。」