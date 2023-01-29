白雲反串劉英，對陳亞蘭一見鍾情。（欣湉國際提供）

陳亞蘭力邀郭子乾父子參與《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版演出。（欣湉國際提供）

金鐘視帝陳亞蘭2月25、26日將推出舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》，這是她暌違4年後再次公演，除力邀影帝級主演郭子乾與喜劇泰斗白雲主演，也宣布邀請王彩樺擔任神秘嘉賓演出！王彩樺形容自己為了皇上（指陳亞蘭）赴湯蹈火在所不辭，「皇上不可以把我打入冷宮，一定要讓我參與演出。」

白雲在舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》反串對陳亞蘭飾演的嘉慶君一見鍾情的劉英，網友期待王彩樺是否會化身「樺妃」加入三角行列？對此，王彩樺引用《後宮甄嬛傳》蔣欣飾演華妃台詞金句對白雲喊話：「賤人就是矯情。」又說：「那就賞白雲一丈紅吧！」以氣勢想要得到皇上關愛與寵愛。陳亞蘭則以華妃痛點金句回應：「讓他們倆嘗試從天黑等到天亮的滋味。」

陳亞蘭除夕圍爐恩師楊麗花後，大年初五就開工，以嘉慶君皇帝裝扮登台新北燈會，英姿颯爽模樣，讓上千民眾直喊是新年最帥禮物，她幽默說：「當天帶後宮佳麗三千登台，就缺王彩樺。」而王彩樺則與女兒同遊韓國後，返台隔天就拍攝《加油喜事》，她在該劇與陳亞蘭原是閨蜜，卻因為在一次小事中發生爭執誤解成冤家，只要見面就劍拔駑張，張力十足。陳亞蘭透露，兩人一起妝髮時，還被笑問：「怎麼沒吵假？」讓陳亞蘭笑回：「妝髮好就要準備吵架了！」