富邦勇士40歲老將「野獸」林志傑，即使自CBA回台效力後，砍分依然如同喝水般容易，只是野獸也到了不得不服老的階段，本賽季數據呈現下滑狀態，不過作為穩定軍心的老將，林志傑在28日面對桃園領航猿的比賽中以身作則，捨身飛出場外救球，帶動了球隊氣勢，勇士最終也以86比74擊退領航猿，終止對手10連勝的佳績。

賽季已經進入後半階段，排名聯盟第3的富邦勇士力求更好的席次，對陣老2的領航猿是拉近名次的好機會，而老大哥林志傑也終於甦醒，近3場比賽他都至少繳出雙位數得分，此戰交手領航猿，林志傑全場攻下17分、8籃板及2助攻，得分寫下單季次高，以優異表現幫助球隊取勝。

富邦勇士球團官方IG，賽後貼出林志傑該場的精華片段，並寫下「40歲的野獸這樣拚」，林志傑在一次爭搶籃板時不慎脫手，眼看球即將飛出底線，不願交出球權的林志傑反應迅速，飛身跳起將球成功留在場內並發起一次快攻，不過野獸並未像《灌籃高手》中的櫻木花道般撞出場外，而是帥氣踩上廣告看板讓自己重回球隊進攻。

此外當洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）遭到包夾將球分出，接球後的林志傑投出過往招牌的大號三分球成功命中，讓和平籃球館的球迷為之瘋狂，林志傑也做出手勢炒熱現場氣氛。許多球迷也湧進勇士IG留言淚喊，「傑哥的每一個Hustle play都能讓人興奮的尖叫啊」、「好像在看灌籃高手」、「臺灣籃球的GOAT」、「只有感動」。