國立宜蘭大學工學院實驗室冒火 警消搶救無人傷 12:332023/01/29 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國立宜蘭大學工學院火警，無人受傷。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立宜蘭大學5樓工學院今（29日）上午11時4分發生火警，宜蘭縣消防局獲報後即派遣員山分隊、壯圍分隊、宜蘭分隊及第一大隊前往救援，於11時30分許撲滅火勢，所幸無人受傷；消防局初步研判，疑是實驗室內的機器引發火災，具體原因有待釐清。 宜蘭民宅深夜氣爆 現場宛如遭轟炸 4人送醫 宜蘭傳統藝術園區今明「跋杯祈福幣」 首位幸運兒出爐 春節連假首波北返車潮湧現 #宜蘭 #分隊 #國立 #宜蘭大學 #工學院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘭千山館救不救 故宮新掌門必考題 04:102023/01/29 政治要聞 跟上帝交棒 竹東消防人員協助孕婦急產 15:422023/01/21 社會 台彩首個2000萬刮刮樂獎落宜蘭 小兄妹猜拳贏了挑中頭獎 11:232023/01/23 生活 關西服務站低溫風大 婦人出遊北返突胸痛無法喘氣 13:322023/01/26 社會 初二回娘家！蘇花路廊南下車潮清晨湧現 壅塞時段曝光 11:042023/01/23 生活 宜蘭民宅氣爆6人送醫 附近居民嚇傻：像炮彈轟過 16:262023/01/26 社會 春節連假首波北返車潮將現 這2個點恐塞到晚上 11:462023/01/24 生活 宜蘭傳藝園區 擲筊拿特製錢母 04:102023/01/26 地方新聞 宜蘭加強調配 春節醫療不停歇 04:102023/01/21 地方新聞 寒流殺來 這時段凍爆剩4度！初五微升溫又有一波冷空氣 21:302023/01/24 生活 寒流來要去哪 國3這路段「紅爆」 已經在塞車了 07:382023/01/24 生活 車上乘客8成滿！軍人忘情把玩「小兄弟」 這下慘了 15:492023/01/25 社會 「思源埡口」冷吱吱！ 雪地取景手機、相機凍到GG了 13:592023/01/28 寶島 蘇花路廊北返車潮提前湧現 午後將進入車多狀態 11:122023/01/25 生活 連假剩2天 國道今有11重點壅塞段 04:102023/01/28 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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