國立宜蘭大學5樓工學院今（29日）上午11時4分發生火警，宜蘭縣消防局獲報後即派遣員山分隊、壯圍分隊、宜蘭分隊及第一大隊前往救援，於11時30分許撲滅火勢，所幸無人受傷；消防局初步研判，疑是實驗室內的機器引發火災，具體原因有待釐清。