中華隊29日舉行開訓典禮，備戰3月8日開打的世界棒球經典賽（WBC），總教練林岳平已安排好集訓行程，前4天進行簡單基礎能力提升，2月14日起開始安排一連串練習賽，在官辦熱身賽前進行8場自辦熱身賽。

「餅總」在開訓典禮上向全體喊話，希望所有球員在集訓階段充分準備，奪下勝利，「搶進複賽，前往美國。」，「台灣隊長」王威晨也說：「謝謝教練團信任選我當隊長，很榮幸也很開心，我也會盡力協助大家，最重要的是搶下每一場勝利，前進日本、前往美國。」

中華隊36人中28位中職球員都在昨天報到，唯一旅外代表鄭宗哲也在昨天抵達斗六，日職球員張奕、宋家豪、吳念庭、王柏融因應日職規定都是2月16日報到，林岳平表示，林子偉已經返台，預計2月1日報到，張育成則是2月14日，鄧凱威目前僅知2月初，還沒有確切日期。

針對中華隊這次集訓行程，教練團也已做好規劃，前4天讓球員稍微提升基礎能力，接下來將在2月14日起進行一連串自辦賽，14、16日將碰味全龍，17日台鋼雄鷹、19日富邦悍將、21日統一獅，25至27日3連戰依序碰上樂天桃猿、中信兄弟及味全。

林岳平說：「14、16日跟味全的比賽會是投打之間的練習賽，17日開始才會是比較正式的投打演練比賽。」到官辦熱身賽前中華隊預計進行6個循環的集訓，教練團也會從中觀察選手，「希望透過前2階段練習，再加上練習賽去做球員站位演練，再決定球員的守位。」

教練團也有了解到美職球員有所限制，林岳平說：「我們的了解是個人球團同意就可以，這樣的規定主要是保護選手，目前也有跟鄭宗哲稍微確認，看未來要怎麼安排他出賽節奏，距離比賽還有10幾天，會密切去做了解。」