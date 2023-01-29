人手孔蓋被視為道路殺手之一，台南市政府工務局為避免孔蓋抗滑能力不足引發安全問題，特別修改道路挖掘管理自治條例，並增訂子法要求各管線機構於今年3月11日之前提報改善計畫，經核定後再於期限內改善完成，成為全台唯一將人手孔蓋防滑納入法規管理的城市。

工務局指出，目前全市道路共有大約40萬5000座人手孔蓋，為了能夠更強化道路孔蓋的防滑能力，市府領先全台將孔蓋防滑能力納入修法，要求各管線機構於今年3月11日之前，針對管理的孔蓋提出改善計畫，經市府核定後，該局還將強力要求各管線單位積極配合，依改善計畫期限辦理。

工務局還說，為避免以往孔蓋修復部分像補丁一樣影響市容景觀，除首創將新工法納入挖掘管理自治條例法規內，目前也有「平行等寬切割」、「微創工法」等2種新工法交互運用。其中，微創工法係將人手孔開啟維修後再回復下地，不但可縮短施工期，且在路面上孔蓋也具有一定的抗滑能力，可加強民眾行的安全。

另外，為確保孔蓋防滑能力以維護騎士道路安全，工務局從2020年起即要求相關單位於新設孔蓋時，防滑係數必須大於50BPN；同年9月8日起，更逐步要求重要路口未下地的孔蓋防滑係數也要大於50BPN，目前已改善1萬2000多座。