過完春節連假，又要面對開工、開學的時間，現在不少企業及學校，都逐漸開始彈性遠距工作或學習的新習慣，而新的一年不妨趁著各大電腦廠商推出新年及新品優惠，為自己添購新的電腦，也為新的一年做好工欲善其事、必先利其器的準備，此次將推薦各價位，以及不同需求的新款筆電，讓消費者提早參考新機入手選擇。

宏碁的Acer Swift Edge，不僅以簡約俐落的設計，獲得Red Dot 2022設計獎及2022 Good Design設計獎，重量僅1.17kg、厚度僅12.95mm，更採超薄鎂鋁合金機殼，可是世界最輕的16吋OLED筆電，同時還搭載AMD Ryzen 6000系列處理器， 內建16:10 4K OLED 顯示器、支援100% DCI-P3廣色域和最高500尼特亮度，採窄邊框和92%螢幕占比，內建LPDDR5記憶體及雙PCIe SSD擴充槽、具備雙Type-C全功能連接埠及Wifi 6E快速連網功能，特價4萬6800元起。

msi的Stealth GS77電競筆電機身以黑色磨砂全金屬，配以稜角分明的設計呈現，更採CNC一體成型技術打造，搭配強化設計的合金轉軸處穩固連接著螢幕，同時搭載最新處理器及顯卡，以及Cooler Boost 5全新酷涼散熱系統，更是以飛航可攜帶上機的最大容量規定設計，為99.9Whr大容量電池，還有世界音響大廠Dynaudio攜手打造的六揚聲器音響系統，以及紅外線FHD攝影機、MSI降噪鏡頭，提供最完整的全方位體驗，指定款搭載IntelCore i9-12900H處理器、GeForce RTX3070 Ti筆電GPU，開春優惠價8萬4900元。

華碩全球首款二合一電競筆電ROG Flow Z13，不僅最高搭載第12代Intel Core i9處理器、GeForce RTX 3050 Ti顯示卡，具備MUX獨顯直連開關，更可透過連接內建GeForce RTX 3080的XG Mobile外接顯示卡，升級成媲美桌機效能的超強悍筆電，同時還創新地採可拆式鍵盤設計，一秒變身電競平板，能在遊戲、直播、創作、追劇間完美轉換，更支援觸控、搖桿、滑鼠與觸控筆，搭配機身的RGB燈效，僅1.1kg、1.2cm的輕薄設計，隨時隨地都能享受高階筆電體驗，定價5萬9900元。

世界最輕的16吋OLED筆電Acer Swift Edge（宏碁提供）

Lenovo Legion 5i搭載了第 XX 代Intel Core處理器，以及最新的NVIDIA GeForce RTX顯示卡，可是專為遊戲玩家以及內容創作者而打造，以提供可媲美桌上型電腦的效能，還有流暢的使用體驗，不管是電競玩家所需要的高規遊戲功能，還是需要使用高階電腦進行工程運算、圖形設計的消費者，一機均能滿足所需，2月3日至9日特價3萬9990元。

纖薄頂規的msi Stealth GS77電競筆電（msi提供）

全球首款二合一電競筆電ROG Flow Z13（華碩提供）