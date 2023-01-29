過完春節連假，又要面對開工、開學的時間，現在不少企業及學校，都逐漸開始彈性遠距工作或學習的新習慣，而新的一年不妨趁著各大電腦廠商推出新年及新品優惠，為自己添購新的電腦，也為新的一年做好工欲善其事、必先利其器的準備，此次將推薦各價位，以及不同需求的新款筆電，讓消費者提早參考新機入手選擇。

想要買電競筆電但預算卻不高的話，宏碁的Aspire 7就是你的入門之選，搭載了第12代Intel Core處理器系列，具備15.6吋電競等級144Hz IPS霧面窄邊框螢幕，更擁有超大81.67%超大螢幕占比，還有雙風扇及三重散熱銅管立體散熱系統，維持運作穩定，記憶體及儲存空間皆為雙插槽可擴充，還有Thunderbolt 4支援快速傳輸與充電，工作娛樂都能兼顧方便，現祭特價2萬5000元有找。

華碩的ASUS TUF Gaming F15搭載了GeForce RTX 30系列顯卡，支援144Hz顯示器上提供流暢的遊戲體驗，同時Intel Core i7-11800H CPU透過改良散熱功能，提升效能同時也能保持悄然無聲，還有512GB超快NVMe PCIe SSD加快載入速度，並搭配開放的SSD插槽以新增空間以，電力更是持久的90Wh電池搭配TUF的軍規等級耐用性，同時滿足工作學習以及遊戲所需，定價2萬6900元。

msi的電競筆電GF63 Thin，外蓋與鍵盤面均以精密工藝鋁合金材質打造，金屬髮絲紋外蓋、搭配紅色龍盾logo點綴，底部還有不對稱X型設計理念，整體外觀已甚具氣派，但卻僅1.86kg，同時搭載窄邊框電競面板，纖薄機身也能提供寬闊視野，支援播放Hi-Fi高解析音樂，配上MSI APP PLAYER軟體更能用筆電暢玩手遊多開，現戰鬥限定款搭載Intel Core i7-11800H處理器、GeForce RTX 3050 Ti獨立顯卡，優惠價2萬8900元。

入門電競等級就選宏碁Aspire 7（宏碁提供）

msi Sword 15專為熱愛RPG遊戲玩家特別打造，不僅擁有獨家藍色背光鍵盤，更採最新處理器及顯示卡，還有144 Hz更新率IPS等級的電競面板，能提供更鮮明的視覺呈現，同時支援播放Hi-res高解析音樂，把遊戲體驗全面提升之餘，也能帶來絕佳的多工處理速度與效率，現指定款搭載Intel Core i7-12700H處理器、GeForce RTX3050筆電GPU，新春優惠價3萬2900元。

持久耐用ASUS TUF Gaming F15電競筆電（華碩提供）

戰鬥款CP值首選msi GF63 Thin電競筆電（msi提供）