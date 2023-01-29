過完春節連假，又要面對開工、開學的時間，現在不少企業及學校，都逐漸開始彈性遠距工作或學習的新習慣，而新的一年不妨趁著各大電腦廠商推出新年及新品優惠，為自己添購新的電腦，也為新的一年做好工欲善其事、必先利其器的準備，此次將推薦各價位，以及不同需求的新款筆電，讓消費者提早參考新機入手選擇。

宏碁的輕薄筆電Swift 3系列向來深受小資族喜愛，此次搭載第12代Intel Core處理器系列，具IntelEvo平台認證，在處理一般工作及學習時都綽綽有餘，而且更擁有多色機型選擇，可是吸引了不少女性消費者，而且現更推出特價2萬7900元的親民價格，另再對螢幕解析度有高需求的消費者，推出配備14吋16:10 WQXGA+（2.8k）OLED顯示螢幕機款，特價3萬元有找即可入手。

宏碁的Acer TravelMate Vero，正是以3R概念打造的15吋環保輕薄筆電，不僅從環保包裝就已獲紅點設計獎，更通過MIL-STD 810H軍規認證，內建Windows 11 Pro及Intel Core i7處理器、8GB DDR4 RAM和512GB PCIe SSD，兼具環保、耐用及效能的特性，現特價2萬8000元有找。

Lenovo IdeaPad Slim 3i主打小資超值機種，全機身採用發絲紋打造，外觀高級時尚之餘，螢幕雙邊更採用雙邊窄框設計，提供超過84%螢幕可視比例，文書處理、看劇都能搞定，而且同時更強調輕薄，僅1.41kg重、及19.9mm薄，需要常出門行動工作或學習的話就最適合，2月3日到9日特價1萬8888元。

華碩的ASUS Vivobook 16搭載第12代 Intel Core處理器與清晰的螢幕，配備便利的180度螢幕轉軸和視訊鏡頭遮罩，可隨時打開或關閉麥克風及視訊鏡頭，更擁有16:10窄邊框大螢幕，具備廣視角技術，並通過德國萊因低藍光護眼認證可降低有害藍光，同時表面採ASUS抗菌處理技術，可防止細菌滋生，定價2萬5900元起。

行動小資族最愛宏碁長銷型輕薄筆電Swift 3（宏碁提供）

環保小資族必選Acer TravelMate Vero（宏碁提供）

超值2萬有找筆電Lenovo IdeaPad Slim 3i（Lenovo提供）

時尚小資最愛Lenovo ThinkBook 15（Lenovo提供）