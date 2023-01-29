送別心愛的寵物，是毛孩爸媽最後的課題，隨著對寵物後事辦理意識抬頭，高雄市某寵物生命紀念業者日前率全體員工到高雄市壽山動物保護教育園區參訪及公益服務，盼透過園區同仁的導覽過程領悟「飼主責任」的重要性，了解原來收容所不只收容流浪動物，更是深切體驗生命教育的場域。(高雄市動保處提供／林雅惠傳真)

送別心愛的寵物，是毛孩爸媽最後的課題，隨著對寵物後事辦理意識抬頭，高雄市某寵物生命紀念業者日前率全體員工到高雄市壽山動物保護教育園區參訪及公益服務，盼透過園區同仁的導覽過程領悟「飼主責任」的重要性，了解原來收容所不只收容流浪動物，更是深切體驗生命教育的場域。

現代人熱愛飼養毛小孩，對待他們如同家人，該寵物生命紀念業者指出，平時工作上接觸到都是往生的動物，工作人員必須面對飼主低落的心情，陪伴飼主一起度過悲傷，有時難免情緒上波動較大，這次主動申請到壽山園區進行公益服務，很開心有機會能與毛小孩親密互動，深刻感受生命的喜悅與珍貴。

每位同仁除了親自挽起袖子協助犬籠清潔、食器、餵食乳犬貓外，也牽引收容犬隻外出散步，一同度過冬日裡溫暖的午后時光，相信返回工作崗位後，更能以積極正面的心態面對挑戰，為毛小孩生命的最後一哩路做得更多。

動保處表示，隨著疫情逐漸解封，民眾可以放心到戶外活動，收容園區除了收容流浪動物及提供動物認領養外，也提供公私團體參訪、飼主教育、公益服務及認領養毛小孩等相關服務，另一處公立動物收容所「燕巢動物保護關愛園區」，也值得大家去參訪，並了解高市對於推動動物保護工作所做的各項努力。

動保處處長葉坤松表示，落實飼主責任教育是減少流浪動物最重要的工作，去年壽山與燕巢收容園區辦理民眾教育宣導達69場次，共9284人次參與，歡迎大家預約來園區參訪，除了能增加收容動物被認養的機會，也能讓動物保護及生命教育時刻存在民眾日常生活中。