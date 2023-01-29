一名男子透過交友軟體認識年僅14歲的少年，男子得知少年與家人相處不睦，便委託友人租屋提供少年居住，還利用少年想繼續升學成為電競選手的夢想，提議要少年「賣屁股」，兩人見面後少年反悔遭拒，阿本獸性大發，不但逼迫共洗鴛鴦浴，還硬上少年。法院審理後認為男子犯後態度不佳，依成年人故意對少年犯強制性交罪判處4年4月徒刑。

男子阿本（化名）透過交友軟體認識年僅14歲的小帥（化名），小帥表示兩人在網路相談甚歡，阿本得知小帥喜歡打遊戲，想成為電競選手，便問小帥若同意「賣屁股」就資助他繼續升學專研電競，小帥思考後同意，也住進阿本提供的租屋處，兩人的對話也越來越露骨，阿本多次詢問小帥「毛多不多、有沒有打過手槍、幾公分、看什麼打手槍」等私密話題，後來阿本提議要去找小帥，還提議可以一起洗澡，小帥婉拒也反悔表示「可不可以不要賣屁股了」被阿本拒絕。

兩人見面後，阿本強迫小帥一起洗澡，在洗澡時一直親吻小帥還要求他幫忙洗生殖器，小帥不斷拒絕，也不停詢問可不可以不要賣屁股了，阿本仍表示不行，後來阿本使用潤滑劑塗抹生殖器後，強行插入小帥的肛門，性侵得逞。

事後阿本問小帥「如果有男生願意幫你付學費，但你必須要跟他發生性關係，你願意嗎」，小帥回答「我可以不要我的未來，但也不要跟男生發生性關係」，阿本聽後不悅，隔日又強逼小帥發生性行為，小帥表示「我在睡覺前，已經被你用的很痛了，可以不要了嗎」，阿本則回答說「不行，我等一下就要回台北了，我今天一定要射出來」，過程中還要求小帥發出淫叫聲，小帥表示由於阿本體型魁梧，且租屋處距離家裡很遠，在沒有交通工具且與家人關係不睦的情況下也不知該何去何從，心理上不敢抵抗而不敢離開。

事後小帥好友發現有異，詢問下才得知小帥遭性侵，氣得帶他報警，揭發阿本的獸行。

法官勘驗兩人對話，小帥曾傳訊說「剛剛在睡覺你有體諒我的感受嗎 那天你用那邊進去我的屁股裡面 我都流血了」，阿本回覆「我是真的忘記你的感受，我還在努力學，今天晚上我保證我只抱著你，我不碰你」，小帥也表示自己不喜歡被如此對待，直言「怕你有性病」阿本則惱怒回應「靠X喔，我很乾淨的好嗎」，對話中阿本更指自己是半個公眾人物，表示「我的身份不可以公開，也不能拿來作文章，我有很多很糟糕的過去，我需要保持我現在的地位」。

法官審酌阿本高中肄業且無固定收入，犯後否認犯行，也未與小帥達成和解，依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑4年。應執行有期徒刑4年4月。