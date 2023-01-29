台灣中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及1.3元。

台灣中油表示，本週主因中國大陸全面解封可望帶動用油需求，導致國際油價上漲。本週於春節方案後恢復浮動油價機制，依調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.27美元，新臺幣兌美元匯率因春節假期持平，國內油價依公式計算漲幅為1.22％。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.5元及1.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.6元及0.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及1.3元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.4元。吸收金額如附表。

依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價、平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之1.0及1.3元均由台灣中油吸收，累計2022年至12月底止，台灣中油共吸收約455億元。