大陸國家發改委等19部門28日公佈《關於推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化實現高品質發展的指導意見》，要有力有序推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化、實現高品質發展，並推動安置區與所在城鎮一體化建設發展、產業園區安置區與農村安置區的產城、城鄉融合發展。

該《意見》指出，促進搬遷人口高品質充分就業，要全面促進多元化就業，通過政府購買服務、補貼交通費用等方式，為搬遷民眾外出就業提供勞務輸出服務，除提供「點對點、一站式」服務，還要強化安置區配套產業園區、就業幫扶車間、社區工廠的就業吸納能力，並鼓勵大型安置區成立社區勞務合作社或勞務服務公司，同時組織搬遷民眾積極參與周邊以工代賑專案、縣域內重點工程項目建設來來提高務工收入。

在資金保障方面，要按照「錢隨人走」的原則，通過農業轉移人口市民化獎勵機制，對吸納搬遷人口落戶多的地區給予財政支持。

《意見》中也明確指出，鼓勵各地利用中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金，支持城鎮集中安置區實施合規的易地扶貧搬遷後續扶持項目，並將符合條件的安置區融入新型城鎮化相關專案納入地方政府專項債券支持範圍。