行政院農業委員會漁業署舉辦「金鑑漁港」人氣票選活動，新北市漁業處為新北市淡水第二漁港、富基漁港、龜吼漁港、深澳漁港及澳底漁港催票，希望民眾投票給予新北漁港支持與鼓勵，並到新北漁港走春，把過去一年不順遂拋諸腦後，為嶄新的兔年帶來喜悅！

漁業處表示，深澳漁港以從事燈火漁業為主，也以休閒海釣聞名，來深澳漁港體驗海釣認識海洋，大大滿足釣魚樂趣，且部分船家會準備隱藏菜色供體驗者享用。除了海釣以外，在漁港附近還有壯觀的象鼻岩、酋長岩，以及廣闊視野的海天步道，可以在此遠眺九份山城與無邊際蔚藍海景，還可以與Minecraft遊戲角色裝置藝術一同拍照打卡。

此外，當地餐廳使用新鮮漁獲，推出眾多美味料理，如小卷米粉、紅燒小卷、墨魚香腸與軟絲等，來到深澳漁港絕對不虛此行！

龍門漁港位於新北市貢寮區龍門里雙溪河口，橫跨雙溪河的龍門吊橋搭配白雲藍天映入眼簾，除了欣賞壯闊的景緻，平緩的雙溪河也適合來一場獨木舟與立槳體驗。這裡還有在地小農運用貢寮在地農漁產品經營的里山里海活動式餐車，推出「里山和里海漢堡」、「蔬菜煎餅」、「山藥紅豆湯」、「石花晶球凍甜點」及「旺來洛神花」等料理。

澳底漁港建港條件優良，是新北市貢寮區最大漁港，水泥堤面布滿繽紛逗趣彩繪，非常適合拍照打卡留念，為新的一年增添活潑生動氣息。除了拍照打卡，來到澳底漁港不妨到一旁海鮮餐廳品嚐新鮮漁獲！在地餐廳推出石花菜、麒麟菜、黑毛、白毛、條石鯛、鯖魚、煙仔虎、龍蝦等海鮮料理，以及此時節正當季鮮嫩肥美的「貢寮鮑」。

而來到台灣極東點的馬崗漁港，絕不能錯過品嘗在地阿嬤的海味海髮菜料理，其諧音與「發財」二字相近，讓兔年發大財，此外也可以在台灣最東邊的咖啡廳喝杯咖啡，放慢腳步體會漁村愜意。