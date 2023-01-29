locked all the way in 😤 pic.twitter.com/AyXXA1yqBf — Boston Celtics (@celtics) January 29, 2023

「小皇帝」詹姆斯29日在正規賽最後一擊上籃明顯遭到塔圖打手犯規，應該可以站上罰球線幫助湖人贏球，裁判卻不買單把比賽帶入延長，「綠衫軍」塞爾提克靠著傑倫布朗延長賽獨拿10分貢獻，最後以124比121氣走湖人終止3連敗，布朗攻下全隊最高37分，塔圖也有30分、11籃板。

塞爾提克雖在次節一開始打出8比0小高潮，湖人隨即暫停過後，也回應11比0搶回領先優勢，更靠詹姆斯、安東尼戴維斯與隆尼沃克等人火力逐漸擴大領先差距，上半場打完，湖人54比48領先，詹姆斯半場15分，安東尼戴維斯也有11分。

來到正規賽讀秒階段，貝弗利先投進三分球，助湖人102比100領先，布羅格登馬上兩罰俱中追平，貝弗利卻飛身補扣安東尼戴維斯沒進的球，連詹姆斯都抱頭不敢相信，接著貝弗利又在最後14秒兩罰中1，可是傑倫布朗「三分打」又追平。

LeBron was FURIOUS after this last second no-call 😳 pic.twitter.com/HATCLMFhU1 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2023

湖人把正規賽最後一擊交給詹姆斯切入上籃沒進，但他明顯遭到塔圖打手沒吹，讓他氣到跪地抗議；來到延長賽，傑倫布朗完全接掌比賽，不僅一開始就連拿6分，更在讀秒階段又連拿4分，幫助塞爾提克穩住5分領先局面，湖人只能接受敗北事實。

比賽一結束就掉頭走進休息室抗議的詹姆斯，仍拿41分、9籃板及8助攻的接近大三元數據，距離「天勾」賈霸的歷史最高得分紀錄，僅剩116分的差距，但他現在的心思恐怕都在埋怨裁判，完全不會去想這個即將完成的歷史紀錄了。