第5屆世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，中華隊首戰將碰巴拿馬，賽前將邀請到大聯盟史上唯一全票入選名人堂的傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）開球，昔日洋基隊友、現任中華隊投手教練王建民笑說好久沒見到他，他是很好的學長。

聽聞昔日隊友要來台開球，王建民認為不會很驚訝，「畢竟我們要對巴拿馬，找他來開球也是很合理的。」回憶過去與李維拉相處的情況，王建民說：「他是很不錯的學長，球隊有心人上來都很照顧，有不懂的地方他都會幫忙。」

過去王建民在洋基時期奪下55勝，其中有31勝是靠李維拉幫忙守成，王建民也十分佩服李維拉過去擔任終結者時的豐功偉業，「他真的很厲害，一顆球就能解決打者，心理層面很強，每次都要面對大場面。」

這次首次以教練身分穿上國家隊球衣，王建民認為，當教練的壓力不比球員大，主要是輔助選手的角色，但其實不管是什麼層級的國際賽，只要是穿上這件「CT球衣」壓力都是一樣的，「對每次國際賽都很難忘，也很珍惜每次為國出征的機會。」