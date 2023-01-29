桃園市34歲黃姓男子，28日開著特斯拉轎車行經中壢區弘揚路，他突然在馬路中間停下，下一秒竟然在路中倒車，遭後方一名32歲李姓騎士狂按喇叭並開罵三字經隨即離去，未料黃男心生不滿，加速往前追趕並攔車，兩人當街爆發激烈口角甚至還報案，警方到場勸架，雙方才肯相互道歉，最後化解這場新春行車糾紛。

中壢警方表示，黃姓男子駕駛特斯拉搭載女友出遊，行經中壢區弘揚路，想趁過年期間欲尋找店家買東西，但他沒注意到後方還有機車，竟突然路中停車甚至還倒車，遭李男開罵「三字經」幹譙還狂按喇叭提醒。

黃男遭罵後心生不滿加速追趕並攔下機車，兩人當街爭吵，黃男表示他未注意後方機車，他可以道歉，難道可以侮辱罵人嗎？李男則回嗆，「你違規知道嗎？難道可以在路上倒車嗎？道歉有用嗎？」，雙方在路中一言不合爆激烈口角，黃男女友下車勸解，兩人仍你一言我一語嗆聲叫罵10分鐘。

警方表示，黃姓、李姓駕駛雙方爆發激烈口角，警方到場後化解雙方爭執，兩人見警察頓時語氣放軟各自說明，警方調解新春期間駕駛人應遵守交通規則，最後黃、李兩人表示不願追究、互相致歉後離去，化解行車糾紛。