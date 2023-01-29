幸運兒張友榕小姐喜獲「黃金月老姻緣針」，祈求月老穿針引線，早日找到幸福。（廖素慧攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟頒贈「月老姻緣針」給所有幸運兒。（廖素慧攝）

去年擲筊冠軍王彥力偕新婚妻子拜謝老月牽紅線。（廖素慧攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟春節舉辦擲筊比賽，有千餘名未婚男女參加，幸運兒張友榕小姐擲12個聖筊，今天領取最大獎「黃金月老姻緣針」，她喜滋滋地說，非常開心，祈求月老穿針引線，牽起她與心儀對象的幸福姻緣。

張友榕在嘉義縣大林鎮工作，她說，年初四上午11時多到大福興宮月老祖廟擲筊，非常喜歡「月老姻緣針」，誠心跟月老祈求，沒想到手氣非常好，擲到12個聖筊，平時拜廟擲筊最多擲1、2個聖筊。

張友榕說，能擲到第1名獲得「黃金月老姻緣針」，真的太開心，自己已適婚年齡，期待月老能為她與傾慕的對象牽紅線，幫她找到幸福。

去年冠軍得主王彥力也是連擲12個聖筊，他說，去年贏得最大獎月老姻緣針後，就有鄰居介紹認識隔壁村的陳姿慧，交往半年後，去年12月結婚，感覺冥冥中有月老牽線促成姻緣，因而今天特地回來拜謝月老。

月老祖廟總幹事蔡坤章說，擲筊比賽從1月20日至28日舉行，約有1100餘位未婚男女參加，最大獎是價值3.5萬元的「黃金月老姻緣針」，第2至第10名也有「月老姻緣針」。

大福興宮主委曾東本說，月老祖廟辦「月老姻緣針」擲筊比賽、拋繡球活動，就是希望未婚男女能透過月老牽線，早日脫單，覓得良緣，找到幸福。