被譽為全台最美水岸燈節的台南市鹽水區月津港燈節。（文化局提供／洪榮志台南傳真）

台南市鹽水區月津港燈節及龍崎光節-空山祭，分別被譽為全台最美水岸與山林燈節，儘管農曆春節寒流發威，但遊客的仍熱情不減。市府文化局今天表示，2大燈節於新春連假期間，共吸引超過42萬人次造訪。鑑於2大燈節的展期將至2月12日，預估可望再創高峰。

文化局指出，龍崎光節-空山祭是全台唯一採售票制的大型光節，且假日門票每日限額3000張；10天新春連假期間，每天售票幾乎接近完售，累計超過2.6萬人次參觀，迴響十分熱烈。

文化局說，空山祭從去年耶誕節開展至今，累計超過6.5萬人次觀展，票房總收入已突破400萬元，售票超過5萬張，逐漸逼近去年的成績，可見其熱度及獨特魅力。

至於今年的月津港燈節則以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組藝術作品，春節連假估計吸引超過40萬名遊客湧進鹽水賞燈。

文化局認為，儘管入冬最強冷氣團來襲，鹽水當地9級強陣風造成部分展品受損，但經過藝術家及工作團隊不畏寒冷下水搶救作品，相關作品已陸續修復完成。

文化局還強調，近年市府推動月之美術館計畫，帶動鹽水小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天前往鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點進行深度旅遊，夜晚再參觀月津港燈節，連帶帶動燈節觀展人潮屢創新高。

文化局指出，為迎接即將來到的元宵佳節，全台各地賞燈活動接連開跑，2大燈節也將持續陪伴大家度過元宵。

此外，市府與國立傳統藝術中心首次共同主辦的「水月劇場」外台戲曲演員功底強化計畫成果匯演，2月8日至12日將在鹽水公19公園（永成戲院旁）熱鬧登場；春美歌劇團、明華園黃字、日字、星字戲劇團等知名戲曲團隊，也將以精彩好戲點亮燈節，11團、11場野台好戲，陪民眾從年前熱鬧到年後，在點點燈火中歡度兔年新春。