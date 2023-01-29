王力宏經歷婚姻風暴後演藝事業沈寂1年，終於美國時間28日晚上在賭城「Resorts World Theatre」開唱，特別送上新歌〈想見就能相見〉給3名子女，大螢幕播放歌詞：「孩子們，今晚爸爸說故事給你們聽，跟童話故事恐怕有些不同，很久很久以前，向老天許了個願，像奇蹟般你降臨了，你來到人間。」歌詞還寫著「畢竟才700米的路，卻像隔著一片大海，想像你的雙手，握緊了溫柔，總有一天，想見就能相見」，道盡內心限思念。

王力宏身穿黃西裝外套及牛仔褲出場揭幕，感性表示：「你們（歌迷）在嗎？我有想過如果重新站在舞台上，我們會不會再見面。人生中總是有摔倒的時候，有時候摔得輕，有時候摔得重，過去一年，對許多人來說應該不容易吧？像我去年…就不太容易。」

王力宏隨後又表示：「如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受。有時侯我們面對的每一條路都可能是錯的，但我們努力把它變成對的，開始第一步。」語畢他開始彈奏鋼琴，台下觀眾不斷喊話「加油」，為他鼓勵，王力宏回應「謝謝你們都在」 ，而王力宏的爸媽、弟弟與弟媳也都到場支持。