潘慧如帶著愛犬雪寶一起拍攝寵物保健品宣傳照。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如帶著愛犬雪寶一起拍攝寵物保健品宣傳照。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如帶著愛犬雪寶一起拍攝寵物保健品宣傳照。（球狀星團娛樂公司提供）

藝人潘慧如去年才在台北大直開了寵物旅館，2023才剛開春又宣佈多一斜槓，就是投身寵物保健品開發，自創品牌「野蠻食代」，量身定做心中理想寵物保健品，開賣當月業績就突破千萬！

被問是否暫緩演藝事業、專心衝副業？她大聲澄清：「當然沒有啊！我很愛演戲，還是很期待可以一直有戲拍，工作重心還是會放在戲劇表演上面。」透露本來年後有2部戲要開拍，但因劇組一些原因，2部戲都取消了，一下子檔期就空下來了，突然閒置下來，心裡難免有些失落。她也大方向各製作單位喊話：「現在有檔期，有合適的角色，歡迎來洽詢。」

潘慧如的自創品牌「野蠻食代」是與台灣知名飼料廠商「糧舍商號」合作，商品開發期原訂1年，最後拖了2年才做出滿意的成品，原因是她要求很高，希望能做出品質業界最好、ＣＰ值又高的商品，要求一定要選安全無虞、符合國家認證的工廠製作，內容物也要選用最好，開發期間經過無數次的討論、調整後，終於做出7款機能商品。潘慧如說：「野蠻食代是100％ MIT品牌，品牌目標就是讓飼主安心給毛孩最好的！」

潘慧如帶著愛犬雪寶一同入鏡拍攝宣傳照，過程不到1小時就全部拍攝完成，讓攝影師直呼：「雪寶太專業了，擺定pose後，說不動就不動，非常好拍，根本就是是拍照專業戶。」潘慧如笑說：「雪寶已經拍過至少5個代言，加上它很愛吃，實拍經驗豐富再加上零食誘導，很快就達成拍攝任務了。」