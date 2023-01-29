春節連假屏東旅遊暢旺，每日收運垃圾超過1100噸。(屏縣環保局提供)

春節期間，屏東環保局人員共計拆除1102面路邊廣告，並告發處分37家業者。(屏縣環保局提供)

今年春節十天連假，屏東縣環保局為維護縣境環境，過年期間馬不停蹄地全縣奔波巡查環境，以迎接大量湧入屏東的遊客及返鄉遊子，根據統計，每日收運垃圾量高達1100公噸，為平日1.3至1.4倍，處理規模相當壯觀。

屏縣環保局表示，過年期間，每日約有35位同仁於全縣巡查風景區環境，頂著烈日、寒風，辛苦工作，但他們愉悅地說，看到環境乾淨、那麼多遊客來屏東旅遊，心中莫名感動，巡查工作也更認真。

這段時間也特別加強工業區稽查，考量部分廠商仍在操作營運，深怕放假期間無主管在場督導，員工操作容易有疏失；同時也巡查縣內125家畜牧場，巡查結果均無違規情事發生。

屏縣環保局長顏幸願表示，過年前再三拜託業者，說明年假期間諸多返鄉遊子及遊客，請業者務必做好汙染防治工作，讓大家過個好年，因此，年假十天僅收到2件畜牧異味陳情。

除此之外，環保局人員共計拆除1102面路邊廣告，並告發處分37家業者，依違反廢棄物清理法裁處1200至6000元罰鍰；至於過年期間廟宇湧入大量香客，金屏安環保金爐過年期間不停爐，總計收運158公噸紙錢，大幅減少空氣汙染物6.5公噸。

屏東縣長周春米感謝環保局同仁過年期間堅守崗位，巡查環境不停歇，同時也期待民眾從自身做起愛護土地，業者也要做好汙染防治措施，一起努力維護環境及民眾生活品質。