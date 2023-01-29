迎接苗栗𪹚龍25周年，苗栗市公所29日上午10點在苗栗火車站西站廣場，舉辦「細偶仔迎龍趣」活動。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

為了迎接苗栗𪹚龍25周年，苗栗市公所29日上午10點在苗栗火車站西站廣場，舉辦「細偶仔迎龍趣」活動，現場邀請學童來體驗舞小龍，會場也擺設了古早味美食及文創攤位，讓學童體驗迎龍打街拜年的趣味，現場氣氛熱鬧非凡、年味十足。

活動一開場，就邀來苗栗在地學子「火閃電直排輪」社團表演「與龍共舞」，只見穿著直排輪的學童，一個接一個迅速且華麗的穿梭，而小龍在他們手上舞動更顯活靈活現，創新且獨特的演出，讓與會貴賓都直呼精彩。隨後現場學童也舉起小龍有模有樣的舞動，走向會場攤位參拜、收取紅包，體驗迎龍打街的氛圍，這份苗栗客庄獨有的舞龍初體驗，也讓學童大呼好好玩。

苗栗市長邱鎮軍表示，今年是苗栗𪹚龍25周年，而25年的時間足夠讓孩子長大成人，「細偶仔迎龍趣」的活動也象徵著從小跈龍的孩子，以後也會跟著火旁龍一起長大，而苗栗𪹚龍活動歷經25年的文化薈粹，更是積澱200多年深厚的文化底蘊，現實卻因為少子化，讓龍隊組成愈來愈不易，希望透過舞龍體驗活動，讓孩子能愛上家鄉的文化，認同𪹚龍，讓𪹚龍文化永續傳承，邁向下一個25年。

今天活動當天是正月初八，邱鎮軍也帶領眾人，舉行「牽龍安座」儀式，龍神壇請來龍神入主、護祐鄉民，期盼新的一年能風調雨順、國泰民安。邱鎮軍說，接下來的𪹚龍系列活動將如火如荼的展開，歡迎全國各地的遊客來到苗栗，白天嚐美食、晚上看𪹚龍，體驗客家庄獨有的𪹚龍文化之旅。

𪹚龍系列活動，1月30日上午9點在苗栗市玉清宮前廣場，將舉辦「祥龍點睛」、「客家龍舞龍競技」;2月3日晚間6點將舉辦「民俗踩街」，從苗栗市南苗三角公園封街起走，沿中正路前行到苗栗火車站，邀請25個專業藝文團隊參與；另，在第一銀行前、黃昏市場、體育館前、建中街口、北苗火車站廣場也有超過20支社區定點演出。

2月4日晚間重頭戲「𪹚龍之夜」，將在苗栗市經國路河濱公園登場，除有各龍隊輪番上陣接受鞭炮洗禮，還有世新大學啦啦隊精彩表演，以及𪹚龍映象定幕劇夜光龍演出，壓軸則是火舞團。