北約空中預警機（AWACS）密切監視俄烏戰況

3名知情人士透露，一群軍官正悄悄推動五角大廈點頭，同意送F-16到烏克蘭，以幫基輔防禦俄羅斯飛彈和無人機攻擊。

據《政治》（POLITICO）新聞網28日報導，自從俄軍去年大舉進軍後，美製F-16戰機就一直在烏克蘭的武器願望清單上。然而，由於烏克蘭尋求保護民用基礎設施，並想要收復失土，因此華府和基輔認為，他們對大砲、裝甲和地面防空系統等需求比戰機更迫切。

不過，據1名國防部官員和另兩名參與討論的人員說，隨著烏克蘭準備春天發動新攻勢，以收復失土，國防部內提供戰機的呼聲再度獲得動能。而受訪的相關人員因未獲授權討論內部敏感事務，要求不要具名。

據烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說，他們的飛行員已赴美，而訓練經費也已提撥。他甚至強調，很可能提供給烏克蘭的戰機，還有相對應的培訓條款都已敲定。

去年12月中1名呼號為「活力」的烏克蘭米格（MiG）-29飛行員告訴《動力》（The Drive）網，基輔願意接受F-16、JAS39「獅鷲」（Gripen）和F/A-18「大黃蜂」（Hornet）等西方4代戰機，但他強調，由於世界各國廣泛採用F-16，加上好幾個區域鄰國都使用這款戰機，無論是戰機或零組件數量都很多，因此最適合。

然而，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度空軍退役飛行員塔庫爾（VK Thakur）推文說，就算烏克蘭如願取得兩中隊24架F-16戰機，也必須搭配美國的E-3空中預警機（AWACS），才能發揮效用，而那將使E-3成為俄烏戰爭中的積極參與者。

塔庫爾指出，俄軍戰機有地下雷達掩護，在前線進行1周7天，1天24小時的制空巡邏，而烏克蘭的F-16沒有空中預警機掩護，將成為俄羅斯空軍蘇（Su）-30SM和Su-35戰機攻擊下的炮灰。