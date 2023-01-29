外送平台foodpanda中午大當機！今天是連假最後一天，foodpanda推出一日限定優惠碼，外送滿333元折111元的優惠，結果上午約11點25分疑似系統故障，一度當機不能使用優惠碼，也無法叫餐，正值午餐時間讓大批網友哀號「快餓死了」、「又要吃超商了」，直到上午12點05分才修復，約當機40分鐘。

一名網友在上午11點25分PTT發文問，foodpanda是壞了是嗎？一直顯示錯誤「中午時間來鬧這齣也太麻煩了吧，有人的熊貓也出現問題嗎？app跟網頁版都不行」，其他網友也紛紛留言：「系統掛點中」、「可能是因為今日優惠導致使用數量暴增」、「系統爆炸了」、「難怪我想說怎麼都沒有單可以接」、「修好時優惠券該不會就沒了吧」、「肚子好餓」。

就連foodpanda官方臉書也湧入大批網友洗版「又掛了，無法結帳」、「一直發生錯誤！孩子們肚子餓的要命」、「一直發生錯誤，連一般訂餐不用優惠都不能使用」、「有沒有下單成功也不清楚，我到底有沒有飯可以吃...」、「我肚子好餓」。直到12點05分才有PTT網友回報下訂成功，系統修好「12:05訂成功」，總共當機約40分鐘。