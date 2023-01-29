112學年度大學特殊選才招生管道陸續放榜，其中新北淡水商工園藝科林婕紜錄取台灣大學園藝暨景觀學系，她表示，從小就對園藝具濃厚興趣，在學校的培育下，獲選技藝競賽選手，並參加111學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽，贏得造園景觀職種金手獎第四名的成績，未來進入台大就讀，不論遇到任何挫折，都會積極以對。

淡水商工校長于賢華表示，大學開設多元招生管道，其中特殊選才是由各大學依所需人才，自行設定招生的書面審查、面試，以延攬具特殊成就的專才，同時也讓學生得以進入自己的理想校系。110學年淡水商工學生便以優異表現，循特殊選才管道進台大，今年又傳佳音，可見技職生的專業、實作力，備受肯定。

除淡水商工園藝科林婕紜外，今年新北市還有不少技高學生也錄取國立大學，包括瑞芳高工空間測繪科戴上鈞、莊淑貞，雙雙錄取海洋大學；同校電腦機械製圖科王儷樺、蔡怡婷，分別錄取宜蘭大學、聯合大學；樟樹國際實中多媒體動畫科安芷儀、何天碩、李明玹，則是考上屏東大學及東華大學。技職升學管道多元性，讓學生以專業、雙語能力，開啟下一段學習旅程。

安芷儀表示，學校積極推動雙語教育，創造學生學習機會，自己更有幸參與新北市首創國際技職領袖人才計畫、NTPC MAGIC國際青年專題論壇，與國外學伴共同發表報告，必須使用英語溝通，讓學校所學派上用場，大大拓展了國際文化視野。此外，學校曾開設企業識別製作課程，讓自己很著迷，未來進入屏東大學，要持續研究，把企業的故事，透過設計及美感展現出來。

教育局長張明文表示，新北市2030教育願景，以學生為中心，為幸福而教，持續推動適性教育，讓孩子找到自己的方向。技職教育將橫向連結企業、產業，強化產學合作，透過系統化的課程，培育具實作力、創新力、跨域力的國際專業人才。縱向串接將透過新北大教育計畫，鏈結大專校院，開設多元專業課程、暢通升學管道，讓新北技高生具備升學、就業的雙核心能力。