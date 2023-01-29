陳建仁接掌行政院長組內閣 朱立倫無言數秒：大家都懶的評論吧

國民黨主席朱立倫今天到台中參加新住民新春團拜，針對前副總統陳建仁將接任閣揆，他表示，這個內閣給人的感受非常平庸，就像是看守性的過渡內閣。而對於2024總統及立委提名，朱立倫強調，現階段要先拚3月4日的南投立委補選，相關提名作業補選後才會啟動，只要大家無私無我，國民黨一定能成功。

朱立倫表示，近日內閣改組，而新的內閣給大家的感受就是非常平庸，沒有特色、沒有亮點，像是一個過渡性的、看守性的內閣，大家連評論都懶得評論，希望他們努力加油。

對於2024總統及立委提名事宜，朱立倫說，目前還在農曆新年期間，國民黨全力努力南投立委補選，會一步一腳印、堅持走對的路；2024立委或總統提名作業將於立委補選後再討論，但確定的是，國民黨會提對的人，大家團結努力、放下自我，只要無私無我、以大局為重，相信一定能勝利成功。

此外，前主席洪秀柱到對岸參訪，是否衝擊2024？朱立倫說，尊重每位前主席與前輩，國民黨的立場就是捍衛中華民國、維護民主自由，也希望兩岸和平，為人民拚好日子就是國民黨最大的目標。