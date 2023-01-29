準行政院長陳建仁昨公布第二波內閣閣員名單，17位未來閣員中，除了新任的內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌，其餘皆是留任。民眾黨立委陳琬惠批評，這充分呈現民進黨政府的檢討只是嘴巴說說，對於農委會主委陳吉仲的留任，她更表示「不敢置信」

陳琬惠表示，了解陳建仁的內閣想要維持現狀、走安全牌路線，但所呈現的非是穩定，而是任由爭議首長留任，這使民眾沒有期待，充分呈現民進黨政府的檢討只是嘴巴說說，更別期待創新和改革。

對於陳吉仲的留任，陳琬惠表示「不敢置信」，其跟經濟部長王美花有異曲同工之妙，一個缺電，另一則是缺蛋，且陳吉仲在任期內有諸多爭議，「1450事件」、「開放萊豬」、「班班吃石斑跳票」、「農產品出口成問題」，只能不斷使用補貼來掩蓋施政不力。她認為，我國不乏有志之士，先前也有眾多人選躍躍欲試，為何仍是陳吉仲留任？昔日的「小英男孩」已成「難刪的部長」。

陳琬惠表示，近日陳建仁才提的願景環境韌性，現在看到這兩波內閣名單多為舊有面孔，不禁讓人質疑改革魄力。尤其近期光電用地爭議頻傳，大幅影響農漁民權益和生態環境，台南七股的鄉親甚至組團北上到總統府抗議，此事涉及也非只有農委會，相關部會也需明確表態，而非互相踢皮球。

陳琬惠呼籲，民進黨政府不能失去在野時的理想與追求，還有一年多的任期，陳建仁不能「舊瓶裝新酒」只組個看守內閣，理應「堅守崗位，有所突破」，真正展現溫柔堅韌的一面。