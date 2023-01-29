韓聯社今天報導，一名南韓士兵在兩韓邊界附近誤扣機關槍板機，促使南韓軍方通知北韓這次開槍純屬意外，並非蓄意開火。

根據韓聯社報導，南韓軍方表示，昨晚在江原道邊境進行訓練時發射4發實彈，所有子彈都落在南韓這一側，沒有傳出任何人員傷亡的通報。

南韓軍方說，他們立即通知北韓這並非蓄意開火，並加強戰備狀態。

一名不願透露姓名的軍方人士告訴韓聯社：「並未從北韓方面偵測出任何特別動靜。」消息人士說，南韓方面已著手調查事件原委。

南北韓在1953年韓戰結束時僅簽署停戰協定，雙方從未簽署和平條約，因此嚴格來說兩韓仍處於交戰狀態，並靠著橫跨朝鮮半島、全長250公里寬4公里的非軍事區（Demilitarized Zone, DMZ）來分隔南北兩側。

兩韓上一次在邊境交火是在2020年5月，當時北韓至少有4發子彈擊中位於非軍事區的南韓監視哨所外牆，促使南韓軍隊反擊。