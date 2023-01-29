新竹街口攻城獅的兔年第一戰，不僅輸球，更要賠上隊長高國豪一段時間沒辦法打了！攻城獅29日官方宣布高國豪在28日傷到左腳踝與左膝蓋外側韌帶，目前至少需要休養3周，這對目前9勝9敗、排名第3的攻城獅來說，無疑是天大噩耗，接下來只能期望高國豪可以如同預估時間順利傷癒復出了。

以下是攻城獅官方公布的傷病報告，「攻城獅隊長高國豪於昨(28)日對戰台新夢想家賽事中，因第2節與對手發生碰撞後受傷，經過昨晚就醫檢查後，傷勢狀況確認為左腳踝韌帶扭傷與左膝外側韌帶拉傷，預計休養3周。」