店家送上花生糖給侯友宜試吃，並大喊「2024好事發生」。（呂健豪攝）

店家領取福袋時大喊選選總統，不過侯友宜以希望大家賺大錢巧妙回應。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（29）日趁著農曆春節假期最後一天，到深坑老街發福袋，向店家、民眾拜年，其中有店家送上花生，大喊「2024好事發生」，另也有其它店家在領福袋時，大喊選總統，不過他則是回應，期待新北市每天都有好事發生。

侯友宜今天到訪深坑，一下車就被支持者包圍，索取簽名、合照，隨後他帶著準備好的福袋，沿街發送給店家與民眾，其中一家賣花生的店家，除了熱情拿出產品給侯是吃之外，也喊出「「2024好事發生」，不過侯友宜則說，只要努力認真的做，讓新北市民都能平安健康、安居樂業，帶動北台灣，讓台灣共好，相信好是天天都會有，希望努力做事，讓每件事都變好事。

至於過年期間到板橋慈惠宮、三重先嗇宮等廟宇參拜，被解讀要為競逐大位奠定基礎，先嗇宮董事長李乾龍更呼籲侯要自己表態參選，時間點則在農曆年後較為適宜，不過侯友宜說，過年期間參拜的廟宇不下十幾處，最重要的是希望國泰民安、風調雨順，新北市能夠諸事順利，人民在這塊土地開心過生活，才是他最大的心願。

而國民黨內沙盤推演，若侯沒有對2024表態，不排除朱立倫以「總教練」的身份參戰，侯友宜表示，每個人都有自己的角色，朱立倫很認真、很努力在扮演好主席的角色，而自己的角色是新北市長，要把新北市的工作做好，每個人分工合作把自己的角色扮演好，希望大家攜手共同面對，讓國家未來更好。

另外還有店家在領取福袋時，直接大喊選總統，不過侯友宜則是以希望大家賺大錢巧妙帶過。