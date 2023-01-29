以美國為首的西方國家對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，限制晶片生產設備銷陸，以牽制晶片業發展的手段，打擊高科技、軍事實力進步的速度，但大陸專家不擔心研發與生產受到阻礙，狠虧曝光機沒有神秘的技術，有信心國內自行研發的設備能補足空缺，透過技術突破美國封鎖。

環球時報報導，大陸科技產業分析師項立剛先是警告，美國一連串的動作都是嚴厲警告，代表美國並沒有打算停止對大陸的晶片戰爭，因此現在是國內企業集中資源與努力尋求突破的關鍵時刻。

項立剛對大陸廠商也有高度信心，他說：「曝光機沒有什麼神秘的，上海微電子在資源有限的狀況下就開發出了一款機器，而且已經有市場需求，相信我們一定會在全國範圍內取得技術突破。」

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）雖沒有銷售最先進的極紫外光（EUV）曝光機至大陸，但次級的用於生產成熟製程的深紫外光（DUV）機台仍可銷陸，即使一度傳出連DUV都可能會被禁止，但ASML否認此事，執行長Peter Wennink強調，禁令實施後一切都沒有改變。