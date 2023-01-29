浩子（左起）、炎亞綸、顏佑庭在廚房忙東忙西。（好看娛樂提供）

莎莎（左起）、姚元浩、庹宗康、炎亞綸、葉全真、浩子、顏佑庭、吳映潔讓《嗨！營業中》劃下完美句點。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》昨（28日）播出最終回，依舊維持冠軍高收視除了女神葉全真擔任小幫手之外，另有驚喜彩蛋就是顏佑庭外出實習回歸，讓忠實鐵粉備感興奮直說是完美的結局。顏佑庭也表示很久沒看見夥伴們，想念大家一起打拚的感覺，日前外出學習了拉花技能，特地小秀一下。

顏佑庭這次回歸，表示夥伴們看到他都非常熱情，直接留他下來當小幫手擔任飲料部的職務，他自評表現還不錯而且可以從夥伴看自己的眼神中有看到肯定認同感，希望這一次可以對團隊有所貢獻。

顏佑庭說這次的加入心情戰戰兢兢，在飲料區一起分工合作一下就趕上團隊的節奏，但因為空間太擁擠，不小心碰到桌上的東西掉了下來，還好身手矯健用腳接了起來，不讓東西掉到地上。當時覺得自己真的是進步很多，不管是成熟度、穩定度都能處理突發狀況。

顏佑庭18歲就進入演藝圈2023將屆滿10年，對他來說去年是充實的一年，在這10年中覺得最有成就的是參加《全明星運動會2》，還因跳遠比賽得到MVP，打破上一季的紀錄。他去年也推出新單曲〈歸剛欸〉，參加20場的校園演出，不少女同學向他搭訕，笑稱自己原來是女大生的菜，感到非常開心。

今年農曆新年顏佑庭特別準備了6位數的紅包，感謝家裡長輩一直以來支持自己，家庭溫暖是最大的動力。新的一年也期許自己可以為大家帶來一些正能量，繼續努力衝刺為大家帶來更多精彩的作品與演出。