前北約軍事委員會主席帕維爾當選捷克總統，當地媒體報導，帕維爾今（29日）將與烏克蘭總統澤倫斯基和台灣總統蔡英文通話。對此，總統府發言人張惇涵表示，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。

捷克媒體「Seznam Zprávy」28日報導，帕維爾的外交政策顧問科拉羅證實，已安排帕維爾29日與蔡英文及澤倫斯基通電話，「同時我們也在安排更多元首通話」。

張惇涵表示，蔡總統代表台灣政府與人民，祝賀捷克順利完成民主大選，也對帕維爾總統當選人表達誠摯祝賀。台灣與捷克是共享普世價值的民主夥伴，近年更在經貿、科技、文化及教育等各項領域緊密交流；在全球疫情爆發以來，台灣與捷克更加強防疫及關鍵產業合作，攜手提升雙方醫療公衛量能，共同強化民主供應鏈韌性。

至於蔡總統是否與捷克總統當選人帕維爾通話？張惇涵則表示，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。