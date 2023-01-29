前副總統陳建仁接任新閣揆，並連日公布新內閣名單，但其實陳的論文也曾捲入涉嫌抄襲，且還被國際知名期刊打臉。國民黨立委王鴻薇就指出，世界各國只要有涉及抄襲醜聞的政治人物，大多都是下台走人，只有民進黨可以繼續升官，直言「權力的腐化確實讓陳建仁產生了質變」。

王鴻薇今（29）日在臉書表示，陳建仁一直以來以學術專業自居，但其實早在2007年，一篇他掛名共同作者的論文，投稿至國際知名期刊《Cancer》，卻被該期刊總編輯發現涉嫌抄襲，最後台大醫院學術倫理案件審議委員會會議認定本案件確實有抄襲事實；事後，陳在2015年時坦承，他根本沒看過該論文，不清楚內容就掛名為作者。

「在國際上來看，出現抄襲醜聞的人，多是下台走人！」王鴻薇舉例指出，奧地利勞工、家庭與青年部部長，被踢爆碩士論文和其它學術著作抄襲他人後，辭去部長職位；德國前家庭事務、老年、婦女及青年部部長、前國防部長、前教育部長，也都曾因為論文抄襲被迫下台；甚至連匈牙利總統Pal Schmitt也因為陷入博士論文抄襲醜聞，而辭職下台，「但是到了民進黨，非但不以為醜，還備受推崇升官絕對是世間少有，世界難找。」

王鴻薇強調，16年過去，陳建仁從抄襲請辭或慰留，到膽敢接任行政院長，權力的腐化已讓陳產生質變，不清楚他該如何面對過去的自己與現在的人民，「民進黨推出『抄襲組合』的執政團隊，讓我們的政府，淪為國際異類。」