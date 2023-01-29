前國民黨主席洪秀柱、金門縣長陳福海接連到廈門會見國台辦主任宋濤，使國民黨被批評是趕著「朝貢」，侯則強調兩岸一定是在平等、尊嚴、友善底下努力溝通，讓兩岸更好，也希望用這樣的態度，讓在中華民國、台灣這塊土地的人，都可以和平、安定、永續往前走。
至於是否會參加國民黨的新春團拜？侯友宜則表示，目前以新北市長的角色為重，必須看在整個行程的安排上有沒有時間，還是會以市政為重心。
前國民黨主席洪秀柱、金門縣長陳福海接連到廈門會見國台辦主任宋濤，使國民黨被批評是趕著「朝貢」，侯則強調兩岸一定是在平等、尊嚴、友善底下努力溝通，讓兩岸更好，也希望用這樣的態度，讓在中華民國、台灣這塊土地的人，都可以和平、安定、永續往前走。
至於是否會參加國民黨的新春團拜？侯友宜則表示，目前以新北市長的角色為重，必須看在整個行程的安排上有沒有時間，還是會以市政為重心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。