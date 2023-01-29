接任行政院長的前副總統陳建仁即將於31日上任，但有不少評論認為，由於他與總統蔡英文關係密切，蔡的權力可能會更大。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆則指出，任內三任內閣中，蔡英文介入最深的是林全內閣，其也最不受歡迎，而蔡接下來會積極介入陳建仁內閣，屆時陳內閣「會不會走上林內閣被人民罵翻的老路」，將會是觀察重點。

游盈隆今（29）日在臉書發文表示，內閣改組「蘇下陳上」，和自己去年選前接受日本《讀賣新聞》專訪時的預測分毫不差，「只是蔡政府歹戲拖棚，硬是拖了兩個月」。他直言，蘇貞昌下台的主因，是要為九合一敗選扛起責任，這也是台灣民主政治運作的必然。

游盈隆直言，然而瞭解這次地方選舉始末的人都知道，真正該為敗選負責的，是當時身兼黨主席的蔡英文，因她是主帥，選戰挫敗和她實際作為關係密切，而雖然選舉結果揭曉的當晚，她就已請辭黨主席，但也為民進黨留下一個可能失去政權的爛攤子。游盈隆痛批，這種責任分攤方式完全不成比例，是台灣政治亂源之一。

游盈隆接著拿出蔡英文任內至今三位行政院長（林全、賴清德、蘇貞昌）的平均民調，指出三任內閣中，平均滿意度最高的是蘇內閣47.95%，其次是賴內閣46.53%，第三是林內閣31.11%；而平均不滿意度最高是林內閣56.78%，其次是蘇內閣40.86%，第三是賴內閣38.44%。

游盈隆指出，由此可見，蔡政府三任內閣最不受歡迎的是林全內閣，相對較受歡迎的則是蘇貞昌內閣，而賴清德內閣的滿意度則在蘇、林之間，「這是台灣人民對蔡政府前後三任內閣的總評價」。游盈隆也特別點名，蔡英文在三任內閣中扮演的角色值得關注，因為「有可靠的證據」顯示，她介入內閣運作越深，人民對該內閣施政表現的滿意度就越低；反之，亦然，「直白地講，蔡英文介入林全內閣最深，林內閣的施政表現也最不受人民歡迎和肯定；蔡英文介入蘇貞昌內閣沒那麼深，反而蘇內閣較受到人民的歡迎和肯定。賴清德內閣則介乎兩者之間」。

最後，針對即將上任的陳建仁，游盈隆表示現在雖還無法知道陳內閣團隊的戰力如何，但可以很確定，在任期的最後階段，蔡英文會積極介入陳內閣的運作，陳內閣「會不會走上林內閣的老路，成為另一個從頭到尾被罵、讓人民怨聲載道的內閣？」是觀察的重點。